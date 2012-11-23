Предмет споров в ВР Литвин сравнивает с хоровым кружком в оперном театре

Председатель Верховной Рады Украины VI созыва Владимир Литвин выступает за запрещение внесения в сессионный зал «посторонних предметов, не имеющих никакого отношения к парламентской деятельности».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе парламента.

Кроме того, В.Литвин будет предлагать Подготовительной рабочей группе разработать проект постановления, который будет предусматривать комплексный подход к решению проблемы персонального голосования каждого депутата.

Отвечая на вопросы журналистов в г. Санкт-Петербург, В.Литвин сказал, что будет предлагать дополнить инициированный оппозицией проект постановления об обязательности персонального голосования еще двумя пунктами: об обязательном участии депутата в голосовании – «за», «против», «воздержался», чтобы зафиксировать его присутствие в сессионном зале, и о запрещении занесения в сессионный зал посторонних предметов, «не имеющих никакого отношения к парламентской деятельности». «Принять комплексное решение, чтобы не было позорных явлений, которые не красят парламент и унижают украинский народ и Украину как государство», - сказал он.

Что касается персонального голосования каждого народного депутата, то В.Литвин заметил, что нужно «просто надлежащим образом исполнять Основной закон Украины», который содержит соответствующую норму. Руководитель парламента также напомнил о разъяснении Конституционного Суда по этому поводу.

«Это мне напоминает, что мы предлагаем создать кружок хорового пения в оперном театре, - заметил он. - Я считаю, что нужно прекратить позорить и призывать друг друга, а показать личный пример того, как нужно исполнять это конституционное предписание».