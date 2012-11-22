Подготовку к сессии возглавит Литвин - он поблагодарил регионалов за доверие

Как передает корреспондент УНИАН, «за» принятие соответствующего решения проголосовали 16 членов подготовительной группы, сам В.Литвин воздержался, а представителей оппозиционных сил – «Батькивщины», «Свободы» и «УДАРа», вообще не было при принятии этого решения.

В.Литвин поблагодарил новоизбранных депутатов за доверие, однако предложил сегодня больше никаких организационных вопросов не принимать. В частности, по его словам, не нужно сегодня избирать заместителя председателя подготовительной группы, а также секретаря, поскольку они должны быть представителями разных политических сил, прошедших в ВР.

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В то же время спикер заметил, что сегодня он летит в командировку, а завтра после возвращения соберет по одному уполномоченному от тех политических сил, которые прошли в ВР, чтобы провести более предметно дискуссию.

В то же время, по словам В.Литвина, встреча эта будет закрытой, чтобы «провести разговор в более узком кругу, и этот разговор будет откровеннее и это будет способствовать процессу».

Он также подтвердил, что в 16 часов 23 ноября состоится следующее заседание подготовительной группы.