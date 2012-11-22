Подготовку к сессии возглавит Литвин - он поблагодарил регионалов за доверие
Нынешний спикер парламента Владимир Литвин избран председателем подготовительной группы по организации первой сессии Верховной Рады следующего созыва.
Как передает корреспондент УНИАН, «за» принятие соответствующего решения проголосовали 16 членов подготовительной группы, сам В.Литвин воздержался, а представителей оппозиционных сил – «Батькивщины», «Свободы» и «УДАРа», вообще не было при принятии этого решения.
В.Литвин поблагодарил новоизбранных депутатов за доверие, однако предложил сегодня больше никаких организационных вопросов не принимать. В частности, по его словам, не нужно сегодня избирать заместителя председателя подготовительной группы, а также секретаря, поскольку они должны быть представителями разных политических сил, прошедших в ВР.
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В то же время спикер заметил, что сегодня он летит в командировку, а завтра после возвращения соберет по одному уполномоченному от тех политических сил, которые прошли в ВР, чтобы провести более предметно дискуссию.
В то же время, по словам В.Литвина, встреча эта будет закрытой, чтобы «провести разговор в более узком кругу, и этот разговор будет откровеннее и это будет способствовать процессу».
Он также подтвердил, что в 16 часов 23 ноября состоится следующее заседание подготовительной группы.