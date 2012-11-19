Нацбанк ввел обязательную продажу 50% валютной выручки

«Поступления в иностранной валюте 1-й группы Классификатора иностранных валют и банковских металлов, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 4 февраля 1998 года №34 и в российских рублях, на которые распространяются требования Постановления №475, подлежат обязательной продаже на межбанковском валютном рынке Украины в размере 50 процентов» - говорится в постановлении Нацбанка №479, текстом которого располагает УНИАН.

Постановление № 479 как и постановление №475 вступает в силу с 19 ноября 2012 года и действуют в течение 6 месяцев с момента вступления в силу.

Напомним, что постановлением №475 от 16 ноября Нацбанк сократил срок возврата валютной выручки с 180 до 90 дней.

«Установить, что расчеты по операциям по экспорту и импорту товаров, предусмотренные ст. 1 и 2 Закона Украины «О порядке осуществления расчетов в иностранной валюте», должны осуществляться в срок, который не превышает 90 дней», - говорится в постановлении №475

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович 16 ноября т.г. подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно расширения инструментов влияния на денежно-кредитный рынок».

В законе за Нацбанком закрепляется право временно (сроком до 6 месяцев) вводить (с последующей отменой после стабилизации ситуации на внутреннем валютном рынке и уравновешивания платежного баланса Украины) норму относительно обязательной продажи части поступлений в иностранной валюте.

Кроме того, НБУ предоставляется право временно изменять сроки расчетов по операциям по экспорту и импорту товаров.

Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно расширения инструментов действия на денежно-кредитный рынок» 6 ноября.