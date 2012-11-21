Во Львове члены УИК и наблюдатели требуют у ПР обещанных денег

Во Львове члены участковой избирательной комиссии и наблюдатели вчера пикетировали офис Львовской областной организации Партии регионов, требуя выплатить им деньги за работу во время парламентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, возле партийного офиса «регионалов» собралось несколько десятков людей, которые требовали встречи с руководством областной партийной организации и немедленной выплаты обещанных денег.

По словам участников протестной акции, членам УИК до выборов партийцы выплатили аванс в размере до 500 грн, а после выборов обещали выплатить еще по 500 грн. Однако „платить отказываются, говорят, что нет денег. Или же выражают недовольство нашей работой – будто мы виноваты, что «регионалы» на Львовщине имеют низкий рейтинг”, возмущаются участники акции.

Аналогичная ситуация, по словам пикетчиков, и с выплатой обещанных денег тем, кто „нанялся” наблюдателями от ПР.

В свою очередь, секретарь ОИК избирательного округа №116 (город Львов) Николай Щур, который во время нынешних парламентских выборов был представителем в ОИК от Украинской народной партии, в комментарии УНИАН отметил, что „требования пикетчиков не совсем отвечают требованиям законодательства”.

„Насколько мне известно, от ОИК избирательного округа №116 в пикетировании также принимали участие члены УИК, и их было едва ли не больше всех среди протестующих. Однако, должен сказать, что, согласно действующему законодательству, члены УИК официально получают суточные во время выборов (в день голосования и подсчета голосов), и их государство выплатило всем членам УИК своевременно и в полном объеме. То есть, за два дня работы каждый член УИК получил около 300 грн, также были выплачены премиальные в размере 50 грн каждому. Никаких других выплат законодательством не предусмотрено, а все частные договоренности людей с партийными силами – это уже неофициальные договоренности, которые не предусмотрены законодательством”, - сказал Н.Щур.

Он также отметил, что, имея большой опыт работы во время избирательных кампаний, знает, что партии „обещают деньги за работу после выборов, однако, как свидетельствует практика – не всегда придерживаются договоренностей”.

К участникам протестной акции вышел первый заместитель председателя Львовской областной организации Партии регионов Виктор Рогов, который заявил в комментарии журналистам, что «деньги, которые люди требуют, – это подкуп избирателя, и ни одна партия не имеет права давать деньги».

Напомним, что на парламентских выборах 2012 года Партия регионов в Львовской области не преодолела 5% барьер.