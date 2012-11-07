Исследование: за ПР голосовали женщины, за УДАР – молодежь, а за «Свободу» - образованные

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила директор Фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина во время пресс-конференции «Уточнение результатов национального экзит-пола'2012».

Так, согласно окончательным данным национального экзит-пола'2012 относительно результатов голосования на парламентских выборах, 56% избирателей были сторонниками партии, за которую проголосовали, еще до начала избирательной кампании. Больше всего такого стабильного электората имели Партия регионов - 67%, ВО «Батькивщина» - 64%, КПУ - 59% и ВО «Свобода» - 50%. При этом среди избирателей старше 60 лет 68% знали, за кого будут голосовать, до начала избирательной кампании, а среди избирателей в возрасте до 30 лет – лишь 43%.

И.Бекешкина отметила, что поддержка ВО «Свобода» существенно растет с ростом уровня образования избирателей: 5% среди избирателей партии с неполным средним образованием, 8,5% – с общим средним, 11% – со средним специальным, 12% – с незаконченным высшим и 17% – среди избирателей с высшим образованием. При этом поддержка «УДАРа» самая высокая среди избирателей с незаконченным высшим образованием - 22%, а поддержка КПУ с ростом образовательного уровня избирателей падает: лишь 9% избирателей с высшим или неполным высшим образованием.

Поддержка Партии регионов самая высокая среди избирателей с неполным средним образованием - 36% и уменьшается с ростом образовательного уровня избирателей: 31% избирателей с общим и специальным средним образованием и 24% избирателей с полным и неполным высшим образованием.

«Чем ниже уровень образования, тем более эти избиратели склонны поддерживать Партию регионов», - сказала И.Бекешкина и добавила, что поддержка «Батькивщины» равномерная во всех образовательных группах.

Также И.Бекешкина отметила, что женщины больше проголосовали за ПР - 32% и ВО «Батькивщина» - 26,5%, чем мужчины - соответственно, 25% и 22%. Вместо этого мужчины больше поддержали «УДАР» - 18% и ВО «Свободу» - 14%, чем женщины - соответственно, 13% и 11%.

При этом у молодежи в возрасте до 30 лет лидером является «УДАР» - 26%, а Партия регионов занимает первое место у избирателей всех возрастных групп, за исключением самых молодых. Поддержка «Батькивщины» достаточно равномерная во всех возрастных группах, за исключением самых молодых, равномерной во всех возрастных группах является и поддержка ВО «Свобода». А вот поддержка КПУ прямо растет с возрастом.

Кроме того, отметила И.Бекешкина, ВО «Батькивщина» самую большую поддержку получила в селах - 29%, ПР меньше поддержали в областных центрах - 22% и больше – в других городах - 32% и селах - 30%. За КПУ больше всего голосовали в городах, которые не являются областными центрами, - 14%, а за «Свободу» больше всего голосовали в областных центрах - 18%, как и за «УДАР» - 19%.

Окончательные данные национального экзит-пола'2012 относительно результатов голосования на парламентских выборах отдают Партии регионов - 28,4% голосов избирателей, Объединенной оппозиции “Батькивщина” - 24,7%, партии «УДАР Виталия Кличко» - 15,5%, Всеукраинскому объединению “Свобода” - 12,3% и Коммунистической партии Украины - 11,6%.