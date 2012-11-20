ВР с третьего раза приняла закон о регулировании градостроения

За Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам регулирования градостроительной деятельности» проголосовали 238 народных депутатов при необходимых 226.

Как сказано в пояснительной записке к документу, законодательные изменения коснутся вопросов упрощения системы получения разрешений. В частности, до 7 дней будут сокращены сроки получения градостроительных условий и ограничений застройки земельного участки. В случае смены заказчика или подрядчика право на выполнение подготовительных и строительных работ будет сохранено без необходимости переоформления разрешений и других документов. Вопрос принятия решений о разработке, утверждении или внесении изменений в детальные планы территорий за пределами населенных пунктов, выдачи градостроительных условий и ограничений для строительства также будет урегулирован принятым законом.

В записке отмечается, что принятый закон избавляет от неоднозначной трактовки норм градостроительного законодательства в части принятия в эксплуатацию построенных объектов, в том числе жилых домов, а кроме того, уточняет полномочия Госархстройинспекции Украины и ее территориальных органов.