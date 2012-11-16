Добкин возглавил еще и областную федерацию футбола

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, соответствующее решение сегодня единогласно постановили делегаты отчетно-выборной конференции Харьковской областной федерации футбола.

Первыми заместителями М.Добкина стали ректор Харьковской национальной академии городского хозяйства Владимир Бабаев, который был предыдущим председателем федерации, и Харьковский городской голова Геннадий Кернес. Заместителями председателя областной федерации футбола стали Александр Тюрин, который ранее также занимал эту должность, и заместитель председателя ОГА Олег Анпилогов.

М.Добкин, выступая перед делегатами конференции, отметил, что главным стратегическим направлением работы Федерации станет развитие устойчивой футбольной пирамиды, которая базируется на детско-юношеском футболе. Он отметил, что Федерация будет работать над тем, чтобы сделать более престижным турнир «Кожаный мяч» (Всеукраинский детский турнир по футболу на призы клуба «Кожаный мяч» - УНИАН), а также реанимировать уроки футбола в школах, создав для этого соответствующие условия.

По мнению М.Добкина, также нужно больше внимания уделять районным соревнованиям, ветеранскому, женскому и пляжному футболу, а также футзалу.

Председатель областной федерации отметил, что в области планируется разработать и внедрить комплексную программу развития футбола на 2013-2017 гг., в которой должны быть предусмотрены решения таких вопросов, как привлечение финансирования для выполнения программы, строительство новых футбольных полей, восстановление существующей футбольной инфраструктуры, создания Фонда поддержки ветеранов харьковского футбола и др.

«Я готов создать все необходимые условия для развития харьковского футбола и сделать так, чтобы по всем показателям мы были на первых местах в стране», - сказал М.Добкин.