В Музей Партии регионов выставили фото и партбилеты ее членов

Как передает корреспондент УНИАН, музей расположен в помещении офиса облорганизации партии.

По словам куратора музея Виктории Юрченко, музей облорганизации Партии регионов открыт в день 15-летия партии. Это первый в Украине музей Партии регионов.

В.Юрченко сообщила, что музей будет открыт для посещения, и все желающие смогут ознакомиться с представленными в нем оригиналами исторических и знаковых документов о создании и деятельности партии в Харькове, образцами партийных билетов, историей создания всех местных в области партийных организаций, биографиями руководителей партии за все время ее существования, фотоархивом главных мероприятий ПР, подшивкой всех выпусков газеты «Время регионов Харьковщины».

В.Юрченко подчеркнула, что экспозиция музея будет постоянно пополняться. По ее словам, в музее также будут демонстрироваться фильмы о работе Харьковской облорганизации ПР, в частности в ноябре планируется презентовать фильм «о создании партии в нашем городе».

В торжественной церемонии открытия музея приняли участие председатель облорганизации партии, председатель Харьковской ОГА Михаил Добкин и его заместители Александр Кривцов, Елена Олешко, Валентин Дулуб, старейшины облорганизации партии.

М.Добкин выразил готовность пополнить экспозицию музея ценными для истории партии экспонатами. «Есть у меня, однозначно, где-то сохранился, тот шарф, с которым я 13 ноября 2004 года в прямом эфире с госпожой Тимошенко в передаче, которую вел Геннадий Адольфович Кернес, выяснял отношения на предмет правомерности-неправомерности назначения третьего тура выборов. Этот шарф имеет для меня определенное значение, но, я думаю, ради музея можно будет им поделиться», - сказал М.Добкин.

Присутствовавший на открытии музея заместитель председателя «Молодых регионов» Габриель Михайлов презентовал в экспозицию музея экспонат, который, по его словам, символизирует «мозг партии» – пластмассовое полушарие головного мозга.

В.Юрченко отметила, что облорганизация ПР прошла длинный и успешный путь развития. Она подчеркнула, что в 1997 году в облорганизации партии насчитывалось 68 членов, а на сегодняшний день областная партийная организация насчитывает 150 тысяч партийцев.