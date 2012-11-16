Оппозиция требует возвратить в бюджет 24 миллиона за ремонт беседки в Синегоре

Об этом говорится в заявлении этой политической силы, переданном УНИАН.

"Ремонт беседки для Януковича за 24 миллиона гривен бюджетных средств является ярким свидетельством того, что в современной Украине у власти находятся неисправимые воры и мошенники", - заявили в «Батькивщине».

«Мы не просто возмущены. Мы требуем от Президента Януковича персонально сделать заявление о возвращении этой суммы в государственный бюджет и перераспределении ее в пользу педагогов, медиков, малообеспеченных категорий населения», - подчеркивается в заявлении.

В оппозиции отмечают, что сегодня в Украине происходит «падение промышленного производства, повышаются цены на потребительские товары первой необходимости, скачут цены на хлеб, стране угрожает глубокий финансовый кризис. Целым городам начали отключать газ, водоснабжение, нарастает задолженность по зарплатам», а выделение на реконструкцию беседки 24 млн. грн является "позорным рекордом коррупции".

В Объединенной оппозиции предполагают, что «за такие огромные средства Януковичу собираются построить беседку, которая сама сможет прыгать по пенькам и будет иметь вертикальный взлет».

Как сообщалось, в селе Гута Ивано-Франковской области на территории президентской резиденции будет отремонтирована беседка почти за 24 млн. грн.

В частности, согласно «Вестнику государственных закупок» Главное управление регионального развития и строительства Ивано-Франковской облгосадминистрации 14 ноября заключило соглашение с ООО «УНР ПИБ» на реконструкцию павильона с беседкой на придомовой территории гуцульського дома президентской резиденции «Синегора».

Стоимость соглашения составила 23,99 млн. грн.

Работы финансируют из госбюджета, а завершить их должны до конца декабря.