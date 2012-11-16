СМИ: В «Синегоре» за 24 бюджетных миллиона отремонтируют беседку

Главное управление регионального развития и строительства Ивано-Франковской облгосадминистрации 14 ноября заключило соглашение с ООО «УНР ПИБ» на реконструкцию павильона с беседкой на придомовой территории гуцульського дома президентской резиденции «Синегора» по ул. Заречная в с.Гута Ивано-Франковской области. Стоимость соглашения составила 23,99 млн. грн. Об этом со ссылкой на «Вестник государственных закупок» сообщают «Наші гроші».

Работы финансируют из государственного бюджета, завершить должны до конца декабря. Что именно собираются делать с беседкой – неизвестно, поскольку техническое задание на сайте «ВГЗ» отсутствует.

Тендер провели по неконкурентной процедуре «закупка у одного участника», ссылаясь на необходимость «избежания негативных последствий, связанных с невыполнением поручений правительству и реализации государственных программ, предусмотренных для строительства, реконструкции, проведения проектных и ремонтных работ на приоритетных объектах государственного и регионального значения». Невозможность тратить время на проведение открытых торгов также объясняют наступлением холодов, которые усложняют строительные работы.

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Как отмечают «Наші гроші», киевская компания «УНР ПИБ» Андрея Бондарца и Владимира Проститова была выбрана генподрядчиком развития «Синегоры» в августе прошлого года. С того времени фирма с уставным капиталом 34 тыс. грн получила подряды на сумму 157,13 млн. грн: на реконструкцию главного корпуса резиденции с инженерным блоком, на гостевой дом, а в сентябре этого года - еще на дом для сопровождающих лиц. Кроме того, за 54,03 млн. грн предприятием «Гарант» были реконструированы инженерные сети. Следовательно, за один год в развитие «Синегоры» вложено уже 235,15 млн. грн.

Напомним, в конце октября Черниговская ОГА заказала строительство школы на 520 мест за 13,06 млн. грн. То есть за 24 миллиона, вложенные в реконструкцию беседки на президентской даче, можно было бы построить еще две таких школы. Или приобрести 120 автомобилей скорой помощи на базе «Газели» по 200 тыс грн., отмечают «Наші гроші».