У Тимошенко усилились боли

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге возле больницы сказал лечащий врач Ю.Тимошенко, специалист берлинской клиники «Шарите» Лутц Хармс.

«Конечно, процесс голодания оказал не очень положительный эффект на развитие болевого синдрома. На данный момент боли значительно увеличились», - сказал он.

Как добавил Л.Хармс, сейчас, сразу по окончании длительной голодовки, врачи не могут бороться с болями, которые чувствует Ю.Тимошенко, при помощи медицинских препаратов.