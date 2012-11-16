Немецкие врачи: Тимошенко начала выходить из голодовки

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге возле больницы сообщили лечащие врачи Ю.Тимошенко, специалисты берлинской клиники «Шарите» Лутц Хармс и Аннет Райсхауер.

Л.Хармс сказал, что вчера вечером Ю.Тимошенко сделала несколько глотков сока. «Вчера вечером она уже приняла первую пищу, это были первые глотки сока», - сказал Л.Хармс.

По его словам, процесс вывода Ю.Тимошенко из голодовки продлится столько же, сколько длилась сама голодовка.

«Вы знаете, что госпожа Тимошенко приняла решение закончить голодовку, и восстановление после голодовки начинается достаточно медленно. Приблизительно процесс реабилитации будет длиться столько же, сколько длилась сама голодовка», - сказал Л.Хармс.

Он сказал, что с сегодняшнего дня уже начались реабилитационные процедуры экс-премьера, их объем довольно ограничен, поскольку Ю.Тимошенко истощена голодовкой.

«С этого момента начались реабилитационные процедуры, но объем этих процедур будет очень ограничен, поскольку она очень слаба, чтобы в полном объеме выполнять эти процедуры, и медикаменты также организм будет переносить в начале не очень хорошо», - отметил немецкий специалист.

Он сказал, что объем медицинских процедур и приема медикаментов будет меняться в зависимости от состояния пациентки.

По словам Л.Хармса, совместно с украинскими специалистами немецкие медики разработали план реабилитационного лечения на ближайшее время.

Л.Хармс сказал, что специалисты клиники «Шарите» будут продолжать поддерживать связь с украинскими коллегами даже после сегодняшнего отъезда.

Он сообщил, что вчера Ю.Тимошенко находилась в «достаточно угнетенном моральном состоянии». Однако он выразил надежду, что «благодаря интенсивным беседам с пациенткой мы вместе сможем достигнуть положительного развития событий».

Как сказал Л.Хармс, решение о следующем приезде немецких специалистов будет зависеть от развития событий. По его словам, чаще всего решение о приезде принимается спонтанно.

«Что касается нашего следующего визита, это будет зависеть от того, как будут развиваться события. Как правило, наше решение принимается спонтанно, как и решение о прибытии в этот раз», - сказал он.