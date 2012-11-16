В Одессе от удара мусоровоза перевернулась маршрутка: есть пострадавшие (фото)

Как сообщает «Взгляд из Одессы», от удара мусоровоза перевернулась маршрутка.

«Всё происходило как в кино. Маршрутка ехала по Адмиральскому проспекту. Мы практически завершили пересечение улицы Шклярука и тут произошёл сильнейший удар. Мы несколько раз перевернулись. Выбитые стёкла, крики людей…», - рассказал один из пассажиров маршрутки .

Пострадали два одессита - они доставлены в больницу.

От удара у маршрутки оторвало колесо запаски.

ДТП стало причиной и огромной пробки на Адмиральском проспекте.