Азаров во Вьетнаме «в шутку» взял на Кабмин обязательство

Украина активизирует переговоры по соглашениям о зоне свободной торговли и о защите инвестиций с Социалистической Республикой Вьетнам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Украины Николай Азаров журналистам после встречи со своим вьетнамским коллегой Нгуен Тан Зунгом в Ханое.

”Хочу подтвердить, что мы договорились активизировать переговоры по заключению соглашений о зоне свободной торговли и о защите инвестиций, и украинская сторона берет на себя обязательство очень конструктивно подойти к проведению этих переговоров. Это важные документы”, - сказал Н.Азаров.

"Мы (с премьер-министром Вьетнама - УНИАН), так может быть, в шутку, взяли на себя обязательство в течение года завершить эти переговоры. Но тут какие-то брать на себя обязательства по срокам достаточно трудно, потому что как пойдут переговоры", - добавил Н.Азаров.

Также он отметил, что пригласил своего вьетнамского коллегу посетить с визитом Украину и к этому визиту подготовить соглашение о ЗСТ.

"Он мое приглашение принял и сказал, что как только соглашение будет готово, я с удовольствием приеду и мы подпишем это соглашение", - отметил Н.Азаров.

Глава правительства также сообщил, что Украина и Вьетнам создадут рабочие группы по подготовке соглашения о защите инвестиций.