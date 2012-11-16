Азаров излучает оптимизм: «все в стране нормально»
09:57, 16 ноября 2012Политика
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У премьер-министра Николая Азарова вызывает оптимизм то, что «все в стране нормально».
Азаров во Вьетнаме излучает оптимизм. фото kmu.gov.ua
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге в Ханое, отвечая на вопрос о своих ощущениях от того факта, что 4 декабря исполнится тысяча дней его пребывания на должности премьер-министра.
"Нормальные у меня ощущения. Все в стране нормально, перспективы у нас неплохие на следующий год. И я испытываю в этой связи определенное радужное настроение, оптимистическое настроение", - сказал Н.Азаров.
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