Турчинов пожаловался, что оппозиции дают говорить только о репрессиях

Об этом сообщил первый заместитель председателя партии "Батькивщина" Александр Турчинов в эфире «5 канала», сообщает«Украинская правда».

"Мы имеем реальную программу и готовы ее реально реализовать", - заверил он.

"В то же время действительно очень тяжело донести эту информацию, потому что информация сегодня дозирована, подвергается цензуре, и нам дают возможность только говорить как раз на тему политических репрессий, потому что эти репрессии ежедневно происходят, и потому кажется, что у "Батькивщины" нет другой темы", - отметил А.Турчинов.

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При этом он уточнил, что Ю.Тимошенко просила ее вопрос в Верховной Раде не поднимать как первоочередной. "Просила подготовить пакет законодательных актов именно социально-экономического содержания, в первую очередь тех, которые касаются пенсионной, налоговой реформы, импичмента Президента. Она просила: в отношении меня не ставьте, пожалуйста, первым этот вопрос", - сказал он.