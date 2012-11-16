Турчинов считает, что со временем большинство переформатируется в пользу оппозиции
08:23, 16 ноября 2012Политика
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Руководитель Центрального избирательного штаба ОО «Батькивщина» Александр Турчинов убежден, что оппозиции со временем удастся переформатировать большинство в новом парламенте в свою пользу.
Турчинов рассказал о планах
Об этом он заявил эфире «5 канала».
«Я не исключаю, что когда оппозиция четко и последовательно начнет высказывать свою позицию, много мажоритарщиков поймут, что нужно поддержать идеологию «Батькивщины», идеологию предложенную в нашем плане действий. Более того, все это будет происходить на фоне страшного кризиса, к которому правительство Азарова, Президент Янукович подвели Украину. В таких условиях, я не исключаю, что может переформатироваться большинство именно в пользу «Батькивщины», в пользу оппозиционных сил», - заявил Турчинов.
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