Турчинов считает, что со временем большинство переформатируется в пользу оппозиции

Об этом он заявил эфире «5 канала».

«Я не исключаю, что когда оппозиция четко и последовательно начнет высказывать свою позицию, много мажоритарщиков поймут, что нужно поддержать идеологию «Батькивщины», идеологию предложенную в нашем плане действий. Более того, все это будет происходить на фоне страшного кризиса, к которому правительство Азарова, Президент Янукович подвели Украину. В таких условиях, я не исключаю, что может переформатироваться большинство именно в пользу «Батькивщины», в пользу оппозиционных сил», - заявил Турчинов.