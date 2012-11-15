CNBC: Политики Европы призывают к улучшению отношений с Украиной

К такому выводу пришли ведущие европейские государственные деятели, в том числе бывший президент Польши Александр Квасьневский, выступая на конференции в Париже в понедельник, прошедшей после выборов, сообщает сайт телеканала CNBC.

В дальнейшем, подписание соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом будет представлять собой позитивный шаг, но может состояться только после того, как будут достигнуты компромиссы и предприняты шаги для улучшения отношений и урегулирования юридических вопросов, в таких случаях как рассмотрение апелляции Юлии Тимошенко в ЕСПЧ.

Такой консенсус был достигнут в ходе круглого стола на тему «Украина: стратегический перекресток Европы», который состоялся в понедельник в Военной школе в Париже перед аудиторией экспертов по внешней политике, ученых, дипломатов, экономистов и бизнесменов.

ЕС не может занимать пассивную позицию после украинских парламентских выборов, сказал бывший президент Квасьневский. "Если Европа хочет, чтобы ее ценности и стандарты разделяли другие, она должна более активно сотрудничать с Украиной", сказал он, добавив, что Украина все еще ждет четкого сигнала от Европы.

Министр иностранных дел Украины Константин Грищенко напомнил, что Украина проводит амбициозные реформы европейского образца, начиная от реформы пенсионного и трудового законодательства, и заканчивая новыми бюджетным и уголовно-процессуальным кодексами. Он также подчеркнул успехи в модернизации инфраструктуры страны, проведенной накануне ЧЕ-2012.

"Украина сейчас уверенно продвигается по стратегическом пути, который приведет нас к процветанию и подписанию Соглашения об ассоциации", сказал он. "Все наши политические партии поддерживают перспективу более глубокой интеграции в Европу. Мы хотим добиться этого во благо нашего народа". Не смотря на то, что новая избирательная система, которая была изменена в соответствии с рекомендациями Совета Европы и одобрена правительством и оппозиционными партиями, показала некоторые недостатки, Грищенко отметил, что процесс голосования явился отражением "воли народа" и был широко признан свободным, спокойным и законным международными наблюдателями.

Бывший канцлер Австрии Альфред Гузенбауэр отметил, что благодаря своему географическому положению, сланцевым месторождениям газа, инфраструктуре энергетического транзита и огромным сельскохозяйственным ресурсам, Украина представляет собой широкую экономическую и стратегическую перспективу для Европы. "Было бы неправильно рассматривать ситуацию в Украине только через призму дела Тимошенко", сказал он.

Квасневский, который в настоящее время является со-председателем миссии наблюдателей Европейского парламента в Украине, объяснил, что, по его мнению, существуют правовые, политические и психологические аспекты в деле Юлии Тимошенко, которая была осуждена в прошлом году за злоупотребления полномочий во время незаконного подписания спорного газового соглашения с Россией на 10 млрд. долларов в 2009 году без утверждения Кабинетом Министров.

Он отметил, что дело сейчас находится в Европейском суде по правам человека и что официальный Киев должен подтвердить, что Украина примет его решение. Грищенко неоднократно утверждал: "Мы четко заявляли - каким бы ни было решение Европейского суда, мы примем его". В заключение Эрве Морэ, французский сенатор и член межпарламентской ассоциации с Украиной, заявил, что во Франции многие политики хотят, чтобы Соглашение об ассоциации было подписано. "Мы с нетерпением ждем, когда Украина начнет глубоко укореняться в ЕС, а не двигаться в другом направлении", сказал он.