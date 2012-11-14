В МИД России заявляют, что Украину никто не тянет в Таможенный союз

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом в среду в Москве заявил первый заместитель министра иностранных дел России Андрей Денисов на заседании Клуба послов радиокомпании «Голос России» на тему: «Евразийское сотрудничество. Перспективы и вызовы».

«Что значит, Украину пытаются заставить, используя экономические рычаги типа газа? Никто никого не тянет, никто никого не заставляет, никто ни кого не пытается куда-то затянуть, а тем более, использовать экономические рычаги», - заверил А.Денисов.

В то же время, он подчеркнул, что члены Таможенного союза имеют права на взаимном основании предоставлять друг другу определенные преференции и тем самым стимулировать взаимный товарооборот.

А.Денисов считает, что власти Украины сами должны ответить на вопрос, почему не принимается решение об участии в Таможенном союзе, несмотря на экономическую выгоду.

«Это вопрос выбора, вопрос современного, добровольного и осознанного выбора для каждой страны», - сказал он.

По его словам, о выгодах участия Украины в Таможенном союзе в первую очередь говорят экономисты.

Он отметил, что Украина - одна из стран Европы, которая имеет мощную экономику и ей нужен рынок для сбыта своих товаров.

При этом он сообщил, что Таможенный союз открыт для принятия новых членов и сейчас соответствующие переговоры идут с Киргизией и Таджикистаном.

В то же время А.Денисов отметил, что Евразийский союз может быть эффективным и без участия Украины.

«Все возможно, возможно и без Украины, возможно и с Украиной с экономической точки зрения, но чем больше рынок и больше экономический потенциал стран, входящих в интеграционную группировку, тем лучше для интеграционного проекта», - сказал А.Денисов.

Как сообщал УНИАН, 9 октября премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил, что в случае присоединения к Таможенному союзу, Россия обещает снизить цену на газ до 160 долл. за 1 тыс. куб. м.

«Какие Россия нам выдвигает условия?… Нам говорят: вот, давайте, присоединяйтесь к Таможенному союзу – и завтра у вас газ будет по 160 долларов за одну тысячу кубометров», - сказал Н.Азаров.

13 ноября Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в РФ Владимир Ельченко в ходе общения со студентами Московского государственного лингвистического университета заявил, что Украина в перспективе может присоединиться к Таможенному союзу России, Беларуси и Казахстану, если в Европейском Союзе будет продолжаться экономический кризис.

14 ноября украинский МИД заявил, что вопрос о вступлении Украины в Таможенный союз не стоит в повестке дня внешней политики.

Украина третий год безуспешно ведет переговоры с Россией о снижении цены на газ.

Согласно контракту, подписанному НАК «Нафтогаз Украины» с «Газпромом» 19 января 2009 года, цена газа для Украины (с учетом скидки в 100 долл. за 1.тыс. куб. м по Харьковскому соглашению 2010 г.) составляла – в первом квартале 2012 г. около 416 долл. за 1 тыс. куб. м, во втором квартале - 425 долл., в третьем - 426 долларов, в четвертом ожидается 432 долл. за 1 тыс. куб. м.