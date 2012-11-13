Суд с опозданием запретил ЦИК обнародовать результаты в двух округах

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии "Фронт Змін", ВАСУ открыл производства по делам по искам кандидатов от Объединенной оппозиции Наталии Солейко (округ №11) и Ивана Мельничука (округ №14) к ЦИК относительно незаконного решения Центризбиркома о признании провластных кандидатов победителями в округах №№ 11 и 14.

ВАСУ запретил ЦИК официально обнародовать результаты выборов в округах №№ 11 и 14 до решения дела в суде и запретил редакциям газет «Голос Украины» и «Урядовий кур’єр» публиковать сообщение ЦИК о результатах голосования в этих округах.

Суд также истребовал у Центризбиркома всю избирательную документацию относительно этих округов, в частности, все протоколы заседаний и решения окружных и участковых комиссий.

Оба заседания суда назначены на завтра, 14 ноября, по делу относительно округа №14 - на 10.00; относительно округа №11 - на 15.00.

Адрес: ул. Московская, 8.

Как сообщал УНИАН, 11 ноября Объединенная оппозиция «Батьківщина» заявила, что члены ЦИК стали соучастниками уголовного преступления, легитимизировав «кражу голосов избирателей» на мажоритарных округах №11 и №14, в которых ЦИК признала победителем по округу №11 Александра Домбровского, а по №14 – Виктора Жеребнюка.

«Тем самым ЦИК, вернее те члены комиссии, которые голосовали за это позорное антизаконное решение, стали соучастниками уголовного преступления, которым легитимизирована кража голосов избирателей на этих округах», - отмечалось в заявлении «Батьківщини».

В оппозиции отмечали, что первичный подсчет голосов и протоколы с мокрыми печатями подтвердили убедительную победу кандидатов от Объединенной оппозиции Н.Солейко по 11-му округу и и.Мельничука по 14-му округу.

Сегодня, 13 ноября, в газете "Голос Украины" обнародованы результаты выборов в Верховную Раду Украины.