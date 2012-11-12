Власенко: на жалобу о подглядывании за Тимошенко все еще нет ответа

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Харькове сказал журналистам защитник Ю.Тимошенко, народный депутат Сергей Власенко.

В то же время, по его словам, защитники видели это постановление в материалах другого уголовного дела.

«Могу вас проинформировать, что мы до сих пор не получили заявление об отказе в возбуждении уголовного дела относительно распространения этого видео, но мы уже видели его в других материалах других дел», - сказал С.Власенко.

Защитник отметил, что немецкие врачи Ю.Тимошенко понимают, что экс-премьер отказалась от лечения в ЦКБ «Укрзализныци» в Харькове именно из-за того, что в этом медзаведении ведется видеонаблюдение, в том числе скрытыми камерами, и видеоматериалы незаконно распространяются в интернете.

«Они, как врачи, понимают те причины, которые побудили Юлию Владимировну принять решение о прекращении лечения, а именно: распространение в сети интернет видео с камер видеонаблюдения, которые расположены в этой палате, где находится Юлия Владимировна, также видео со скрытых камер в кабинете физиотерапии», - отметил С.Власенко.

Как сообщал УНИАН, в середине октября в интернете появился видеоролик с женщиной, похожей на экс-премьер-министра Ю.Тимошенко, которая находится в Центральной клинической больнице «Укрзализныци» в Харькове.

В Объединенной оппозиции «Батькивщина» заявили, что видеоролик о Ю.Тимошенко провокационный и смонтированный.

Ю.Тимошенко заявила, что требует выписать ее из больницы «Укрзализныци» в Харькове и вернуть ее к колонии из-за невозможности лечиться под постоянным видеонадзором.