Олейник считает «особые мнения» членов ЦИК политической игрой

Об этом заявил народный депутат Украины, член парламентской фракции ПР Владимир Олейник.

"Некоторые из ЦИК, выступающие с сомнительными громкими политическими заявлениями, делают это в угоду оппозиции. Хор «отдельных мнений» членов ЦИК выглядит как срежиссированная пиар-кампания. Те, кто хотят заниматься политикой, должны выйти из состава комиссии", - заявил Олейник пресс-слубе партии.

Регионал считает, что такие действия членов ЦИК противоречат международной практике.

"Любые непродуманные легкомысленные политические заявления подрывают имидж Украины в мире. ЦИК - это не политический орган, и его члены должны оставаться вне политики", считает В. Олейник.