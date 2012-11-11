Олейник считает «особые мнения» членов ЦИК политической игрой
18:25, 11 ноября 2012Политика
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Особое мнение членов ЦИК относительно результатов выборов продиктовано оппозицией.
Олейник тоже рекомендует не заниматься политикой в ЦИК
Об этом заявил народный депутат Украины, член парламентской фракции ПР Владимир Олейник.
"Некоторые из ЦИК, выступающие с сомнительными громкими политическими заявлениями, делают это в угоду оппозиции. Хор «отдельных мнений» членов ЦИК выглядит как срежиссированная пиар-кампания. Те, кто хотят заниматься политикой, должны выйти из состава комиссии", - заявил Олейник пресс-слубе партии.
Регионал считает, что такие действия членов ЦИК противоречат международной практике.
"Любые непродуманные легкомысленные политические заявления подрывают имидж Украины в мире. ЦИК - это не политический орган, и его члены должны оставаться вне политики", считает В. Олейник.
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