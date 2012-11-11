Регионал назвал заявления членов ЦИК политическим заказом

Об этом заявил народный депутат Украины, член парламентской фракции ПР Леонид Кожара.

"Не является секретом, как формировался нынешний состав ЦИК, поэтому становится понятным, что позиция людей, делегированных оппозиционерами, продиктована интересами этих политических сил.

Потерпев поражение и не имея возможности сформировать парламентское большинство, бютовцы и их ситуативные союзники взялись дискредитировать выборы, проявляя полное пренебрежение к волеизъявлению граждан", - заявил Кожара, которого цитирует пресс-служба ПР.

"Если кто-то чувствует в себе талант к политической карьере, то сначала надо выйти из состава комиссии, а потом выступать с политическими заявлениями. ЦИК - это не политический орган, и его члены должны оставаться вне политики", - добавил политик, сказав также, что подобные заявления членов ЦИК подрывают имидж Украины в мире.