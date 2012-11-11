ЦИК назвала имена еще 34 мажоритарщиков, которые стали депутатами (список)

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие решения были приняты сегодня на заседании ЦИК по результатам обработки протоколов окружных избирательных комиссий - №№ 11, 14 (Винницкая область) № 20 (Волынская область) №№ 34, 35, 37, 40 (Днепропетровская область) №№ 63, 65, 66, 67 (Житомирская область) №№ 90, 92, 93, 95, 97 (Киевская область) №№ 99, 100, 101 (Кировоградская область) № 130 (Николаевская область) №№ 137, 138, 142 (Одесская область) № 161 (Сумская область) № 184 (Херсонская область) №199 (Черкасская область), №№ 211, 212, 215, 216, 217, 218, 220, 222 (Киев).

Таким образом, признаны избранными: Александр Домбровский (округ №11, самовыдвижение), Виктор Жеребнюк (округ №14, самовыдвижение), Сергей Мартыняк (округ №20, самовыдвижение), Сергей Глазунов (округ №34, Партия регионов), Андрей Шипко (округ №35, Партия регионов), Дмитрий Шпенов (округ №37, Партия регионов), Олег Царев (округ №40, Партия регионов), Виталий Чудновский (округ №90, самовыдвижение), Сергей Кацуба (округ №92, Партия регионов), Александр Онищенко (округ №93, Партия регионов), Вячеслав Кутовый (округ №95, Всеукраинское объединение "Батьківщина"), Павел Ризаненко (округ №97, партия "УДАР"), Андрей Табалов (округ №99, Всеукраинское объединение "Батьківщина").

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Депутатские мандаты после регистрации также получат: Анжелика Лабунская (округ №63, самовыдвижение), Владимир Литвин (округ №65, Народная партия), Виталий Журавский (округ № 66, Партия регионов), и Виктор Развадовский (округ №67, самовыдвижение), Станислав Березкин (округ №100, Партия регионов), Виталий Грушевский (округ №101, Партия регионов), Игорь Бриченко (округ №130, Всеукраинское объединение "Батьківщина"), Леонид Климов (округ №137, Партия регионов), Иван Фурсин (округ №138, Партия регионов), Антон Киссе (округ № 142, самовыдвижение), Владимир Шульга (округ №161, Всеукраинское объединение "Батьківщина"), Николай Дмитрук (округ №184, Партия регионов), Валентин Ничипоренко (округ №199, самовыдвижение).

Кроме того, признаны избранными: Сергей Терехин (округ №211, Всеукраинское объединение "Батьківщина"), Виталий Ярема (округ №212, Всеукраинское объединение "Батьківщина"), Андрей Ильенко (округ №215, Всеукраинское объединение "Свобода"), Ксения Ляпина (округ №216, Всеукраинское объединение "Батьківщина"), Александр Бригинец (округ №217, Всеукраинское объединение "Батьківщина"), Владимир Арьев (округ №218, Всеукраинское объединение "Батьківщина"), Александр Черноволенко (округ №220, Всеукраинское объединение "Батьківщина"), Дмитрий Андриевский (округ №222, Всеукраинское объединение "Батьківщина").

Такие решения утверждены на основании протоколов соответствующих окружных избирательных комиссий.

По состоянию на 11 ноября ЦИК признала избранными 220 народных депутатов.

Накануне ЦИК признала избранным 225 народных депутатов, которые баллотировались в Верховную раду по партийным спискам. Таким образом, общее количество избранных народных депутатов составляет 445.

Как сообщал УНИАН, кандидаты в народные депутаты с момента признания их избранными народными депутатами пользуются депутатской неприкосновенностью.