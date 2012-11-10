ЦИК объявила официальные результаты выборов по партийным спискам

Центральная избирательная комиссия на основании проработки протоколов 225 окружных избиркомов объявила официальные результаты выборов по многомандатному избирательному округу.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято сегодня на заседании ЦИК.

Таким образом, в Верховную Раду седьмого созыва проходит пять политических партий - Партия регионов, ВО "Батькивщина", партия "УДАР", Коммунистическая партия Украины и ВО "Свобода".

В частности, за Партию регионов проголосовали 6 млн 116 тыс 746 избирателей, что составляет 30 % голосов.

ВО "Батькивщина" поддержали 5 млн 209 тыс 90 избирателей или 25,54 % избирателей, которые пришли на избирательные участки.

За партию "УДАР" проголосовали 2 млн 847 тыс 979 избирателей, что составляет 13,96 % от общего количества граждан, которые приняли участие в выборах.

Коммунистическую партию Украины поддержали 2 млн 687 тыс 269 граждан, или 13,18 % избирателей.

За ВО "Свобода" проголосовали 2 млн 129 тыс 933 избирателя, что составляет 10,44 % от общего количества граждан, принявших участие в выборах.

Еще три политических партии - Партия Наталии Королевской "Украина – Вперед!", партия "Наша Украина" и Радикальная партия Олега Ляшко - преодолели барьер в 1 %.

Все другие голоса распределились между 13 субъектами избирательного процесса.

В выборах народных депутатов 28 октября на избирательных участках в Украине приняли участие 20 млн 759 тыс 472 граждан из общего количества 35 млн 800 тыс 129 человек, внесенных в списки избирателей. Кроме того, на 116 заграничных избирательных участках проголосовали 20 тыс 570 граждан из 424 тыс 536 человек, включенных в списки избирателей за рубежом.

Как сообщал УНИАН, в выборах принимали участие 87 политических партий, в том числе 21 из них выдвинула 2 тыс 643 кандидатов по партийным спискам, а 66 партий выдвинули своих кандидатов в депутаты лишь в одномандатных избирательных округах.

В 225 одномандатных округах на депутатский мандат претендовали 2 тыс 654 кандидатов-мажоритарщиков, из которой 1 тыс 502 были выдвинуты партиями и 1 тыс 152 кандидатов баллотировались в Верховную Раду путем самовыдвижения.

Для проведения выборов в Украине было создано 33 769 избирательных участков, в том числе - 32 188 обычных, 1465 - специальных и 116 заграничных. Впервые за всю историю независимости Украины на 32 188 избирательных участках работала система видеонаблюдения

За ходом голосования наблюдали 3 тыс 797 официальных наблюдателей от 28 иностранных государств и 35 международных организаций. Самые большие миссии наблюдателей в Украину послали Бюро по демократическим институтам ОБСЕ и Международная неправительственная организация CANADEM - 635 и 475 человек соответственно. Впервые заинтересованность к наблюдению за выборами в Украине проявили такие иностранные государства, как Нигерия, Парагвай и Кипр.

Кроме того, за выборами наблюдали 33 тыс 90 представителей 68 национальных общественных организаций, 130 тыс 750 наблюдателей от кандидатов в депутаты и 157 тыс 898 наблюдателей от политических партий.