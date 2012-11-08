Оппозиция проиграла суд по 194-му округу

Киевский апелляционный административный суд отказал в удовлетворении иска Объединенной оппозиции и кандидата в народные депутаты от «Батькивщины» Николая Булатецкого относительно отмены постановления ЦИК о невозможности установления результатов голосования в округе и установления результатов голосования по протоколам участковых избиркомов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО “Батькивщина”, суд мотивировал свое решение тем, что постановлением Центральной избирательной комиссии не были нарушены права Н.Булатецкого и Объединенной оппозиции.

При этом суд самоустранился от исследования всех доказательств, которые были предоставлены истцами, говорится в сообщении.

Суд отметил, что обжалование постановления не препятствует установлению результатов выборов и не приводит к повторному подсчету голосов.

«Батькивщина» обжалует это решение в Высшем административном суде Украины.

Как сообщал УНИАН, 5 ноября ЦИК принял постановление о невозможности установить результаты голосования на выборах народных депутатов Украины 28 октября в пяти одномандатных округах - № 94 (Обухов, Киевская область), № 132 (Первомайск, Николаевская область), № 194 (Черкассы), № 197 (Канев, Черкасская область) и № 223 (Киев).

6 ноября Верховная Рада приняла решение рекомендовать Центральной избирательной комиссии назначить повторные выборы в этих округах.

Представители Объединенной оппозиции «Батькивщина» неоднократно заявляли о нарушении в работе ОИК № 194. Так, 4 ноября народный депутат от НУ-НС Леся Оробец направила генпрокурору Виктору Пшонке обращение, в котором требует возбудить уголовное дело в отношении председателя ОИК № 194 за уничтожение избирательной документации.

5 ноября секретарь ЦИК Татьяна Лукаш (куратор округов, созданных в Черкасской области) заявила, что окружком № 194 (Черкассы) привез в ЦИК "странные" избирательные документы. Об этом Т.Лукаш заявила во время представления членами комиссии якобы итогового протокола о результатах голосования в округе.

Член ОИК сообщил, что ему не известно, где находятся председатель, заместитель и секретарь ОИК. "Начиная с 29 октября, в комиссии начали происходить необычные ситуации. 30 октября исчез системный администратор по команде неизвестных мне лиц. Несмотря на это, в электронную систему были внесены 100% данных", - сообщил он.

Однако, согласно сведениям, которые зачитал член ОИК, по мажоритарной системе победителем стал кандидат от ВО "Батькивщина" Николай Булатецкий – 40,79% голосов избирателей.

"Я предлагаю принять настоящие документы для дальнейшего реагирования", - сказала Т.Лукаш. Председатель ЦИК согласился принять документы ОИК № 194.