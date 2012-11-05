Секретарь ЦИК: Черкасская ОИК привезла какие-то странные протоколы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Т.Лукаш заявила в ходе представления членами комиссии якобы итогового протокола о результатах голосования в округе.

"Какие-то странные документы, которые сложно назвать протоколом, подписаны 8 членами комиссии", - сказала Т.Лукаш перед тем, как предоставить возможность члену ОИК объявлять сведения, внесенные якобы в протокол.

Член комиссии сообщил, что ему неизвестно, где находятся председатель, заместитель и секретарь ОИК.

"Начиная с 29 октября, в комиссии начало происходить необычное. 30 октября исчез системный администратор по команде неизвестных мне лиц. Невзирая на это, в электронную систему были внесены 100% данных", - сообщил представитель ОИК.

Однако, согласно зачитанным им сведениям, Партию регионов поддержали 21,34% избирателей, "Батькивщину" – 32,82%, "УДАР" – 22,29%, КПУ – 9,28%, ВО "Свобода" – 13,56%. По мажоритарной системе победителем стал кандидат от ВО "Батькивщина" Николай Булатецкий – 40,79% голосов избирателей.

"Я предлагаю принять настоящие документы для последующего реагирования", - сказала Т.Лукаш.

Председатель ЦИК согласился принять документы ОИК № 194.

Таким образом, по состоянию на 17.15 5 ноября ЦИК приняла бумажные протоколы от 210 из 225 окружных избирательных комиссий, созданных для проведения выборов народных депутатов.

Как сообщал УНИАН, представители Объединенной оппозиции «Батькивщина» неоднократно заявляли о нарушениях в роботе ОИК № 194.

В частности, 4 ноября народный депутат от НУ-НС Леся Оробец направила генпрокурору Виктору Пшонке обращение, в котором требует возбудить уголовное дело против председателя ОИК №194 за уничтожение избирательной документации.

В частности Л.Оробец утверждает, что председатель ОИК 194 Ольга Козько в течение непрерывного заседания комиссии 2 ноября совершила несколько грубых нарушений Закона «О выборах народных депутатов Украины», в результате чего было приостановлено установление результатов голосования в соответствующем округе. Л.Оробец отметила, что 2 ноября после завершения приема протоколов УИК председатель ОИК О.Козько и 6 других членов комиссии подписали протокол о результатах голосования в 194-ом округе.

«После этого председатель комиссии О.Козько самовольно незаконно уничтожила указанный протокол, чем в сущности совершила уголовно наказуемое деяние - уничтожение избирательной документации, за которое ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Украины предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3-х лет», - отметила Л.Оробец.

Депутат заметила, что в дальнейшем председатель ОИК, ссылаясь на якобы плохое самочувствие, вызвала скорую помощь и была отвезена в больницу. При этом О.Козько категорически отказалась отдать печать или положить ее в сейф, а также отдать ключи от сейфа, в котором вероятно находятся оригиналы протоколов УИК, прибавила Л.Оробец.