Секретарь ЦИК: Черкасская ОИК привезла какие-то странные протоколы
Секретарь ЦИК Татьяна Лукаш (куратор округов, созданных в Черкасской области) заявляет, что окружная избирательная комиссия № 194 (Черкассы) привезла в ЦИК "странные" избирательные документы.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Т.Лукаш заявила в ходе представления членами комиссии якобы итогового протокола о результатах голосования в округе.
"Какие-то странные документы, которые сложно назвать протоколом, подписаны 8 членами комиссии", - сказала Т.Лукаш перед тем, как предоставить возможность члену ОИК объявлять сведения, внесенные якобы в протокол.
Член комиссии сообщил, что ему неизвестно, где находятся председатель, заместитель и секретарь ОИК.
"Начиная с 29 октября, в комиссии начало происходить необычное. 30 октября исчез системный администратор по команде неизвестных мне лиц. Невзирая на это, в электронную систему были внесены 100% данных", - сообщил представитель ОИК.
Однако, согласно зачитанным им сведениям, Партию регионов поддержали 21,34% избирателей, "Батькивщину" – 32,82%, "УДАР" – 22,29%, КПУ – 9,28%, ВО "Свобода" – 13,56%. По мажоритарной системе победителем стал кандидат от ВО "Батькивщина" Николай Булатецкий – 40,79% голосов избирателей.
"Я предлагаю принять настоящие документы для последующего реагирования", - сказала Т.Лукаш.
Председатель ЦИК согласился принять документы ОИК № 194.
Таким образом, по состоянию на 17.15 5 ноября ЦИК приняла бумажные протоколы от 210 из 225 окружных избирательных комиссий, созданных для проведения выборов народных депутатов.
Как сообщал УНИАН, представители Объединенной оппозиции «Батькивщина» неоднократно заявляли о нарушениях в роботе ОИК № 194.
В частности, 4 ноября народный депутат от НУ-НС Леся Оробец направила генпрокурору Виктору Пшонке обращение, в котором требует возбудить уголовное дело против председателя ОИК №194 за уничтожение избирательной документации.
В частности Л.Оробец утверждает, что председатель ОИК 194 Ольга Козько в течение непрерывного заседания комиссии 2 ноября совершила несколько грубых нарушений Закона «О выборах народных депутатов Украины», в результате чего было приостановлено установление результатов голосования в соответствующем округе. Л.Оробец отметила, что 2 ноября после завершения приема протоколов УИК председатель ОИК О.Козько и 6 других членов комиссии подписали протокол о результатах голосования в 194-ом округе.
«После этого председатель комиссии О.Козько самовольно незаконно уничтожила указанный протокол, чем в сущности совершила уголовно наказуемое деяние - уничтожение избирательной документации, за которое ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Украины предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3-х лет», - отметила Л.Оробец.
Депутат заметила, что в дальнейшем председатель ОИК, ссылаясь на якобы плохое самочувствие, вызвала скорую помощь и была отвезена в больницу. При этом О.Козько категорически отказалась отдать печать или положить ее в сейф, а также отдать ключи от сейфа, в котором вероятно находятся оригиналы протоколов УИК, прибавила Л.Оробец.