Тюремщики категоричны: Лечение Тимошенко за рубежом невозможно

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге перед харьковской больницей заявил журналистам заместитель начальника управления Государственной пенитенциарной службы Украины в Харьковской области Андрей Лапинский, комментируя предложение немецких врачей продолжить лечение экс-премьера или за рубежом, или под домашним арестом.

«Ни одним законодательным актом Украины, ни одной международной конвенцией, к которой присоединилась Украина, не предусмотрена временная передача своих граждан, которые отбывают наказание в виде лишения свободы по приговору суда Украины, для какого-либо лечения или обследования за пределы нашего государства. Учитывая, что у Тимошенко украинское гражданство, и то, что она осуждена украинским судом, приговор которого должен быть исполнен на территории Украины, в настоящее время ее лечение и обследование за рубежом невозможно», - сказал А.Лапинский.

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Он также отметил, что действующим законодательством не предусмотрено лечение заключенных под домашним арестом. А.Лапинский подчеркнул, что пребывание заключенных под домашним арестом также не предусмотрено новым Уголовным процессуальным кодексом, который вступит в силу 19 ноября.

«В уголовном кодексе Украины строго определены 12 видов уголовных наказаний. Домашнего ареста там нет. Домашний арест предусмотрен в новом Уголовном процессуальном кодексе, который вступает в силу 19 ноября текущего года. Но этот домашний арест может быть применен к лицам, которые находятся под следствием. Юлия Владимировна уже осуждена», - сказал А.Лапинский.