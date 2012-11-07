СМИ сообщили, что Мазурок застрелился, милиция этого не подтвердила
На строительстве возле дома, где вместе с семьей жил разыскиваемый по подозрению в убийстве трех охранников "Каравана" Ярослав Мазурок, нашли тело. Источники предполагают, что это - сам Мазурок.
Об этом сообщает ТСН со ссылкой на достоверные источники.
По данным издания, труп нашли позавчера. Как предполагается, мужчина застрелился.
Такую же информацию распространила Комсомольская правда в Украине со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.
В то же время, УНИАН в ГУ МВД в Киеве сообщили, что не обладают такой информацией.
Как сообщал УНИАН, 26 сентября в ТРЦ «Караван» неизвестный расстрелял трех частных охранников и еще одного тяжело ранил. Милиция возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство).
5 октября министр внутренних дел Виталий Захарченко заявил, что личность преступника установлена, и принимаются меры по его задержанию. По его словам, убийцей охранников является уроженец Львовской области, 1974 года рождения, Ярослав Мазурок.
10 октября в МВД сообщили, что подозреваемый объявлен в международный розыск. Его данные выставлены на официальном сайте Интерпола.