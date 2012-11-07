СМИ сообщили, что Мазурок застрелился, милиция этого не подтвердила

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на достоверные источники.

По данным издания, труп нашли позавчера. Как предполагается, мужчина застрелился.

Такую же информацию распространила Комсомольская правда в Украине со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

В то же время, УНИАН в ГУ МВД в Киеве сообщили, что не обладают такой информацией.

Как сообщал УНИАН, 26 сентября в ТРЦ «Караван» неизвестный расстрелял трех частных охранников и еще одного тяжело ранил. Милиция возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство).

5 октября министр внутренних дел Виталий Захарченко заявил, что личность преступника установлена, и принимаются меры по его задержанию. По его словам, убийцей охранников является уроженец Львовской области, 1974 года рождения, Ярослав Мазурок.

10 октября в МВД сообщили, что подозреваемый объявлен в международный розыск. Его данные выставлены на официальном сайте Интерпола.