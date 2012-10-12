Родственники убитых в «Караване» боятся, чтобы жертв не стало больше

Родственники убитых охранников столичного ТРЦ «Караван» обращаются к гражданам Украины с просьбой в случае идентификации человека, совершившего это преступление, не предпринимать какие-либо активные меры по задержанию, поскольку это может привести к непредсказуемым последствиям, а сразу сообщать правоохранителям.

Об этом УНИАН сообщили в столичном главке милиции, сославшись на обращение родственников погибших.

В свою очередь, сотрудники милиции также обращаются к гражданам в случае, если они узнают разыскиваемого человека, не предпринимать к нему никаких активных мер, поскольку не исключено, что он будет иметь при себе оружие, и может применить его так же, как он это сделал в «Караване».

Справка УНИАН. 26 сентября в ТРЦ «Караван» неизвестный расстрелял трех частных охранников и еще одного тяжело ранил.

Милиция возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство).

5 октября министр внутренних дел Виталий Захарченко заявил, что личность преступника установлена, и принимаются меры по его задержанию.

По его словам, убийцей охранников является уроженец Львовской области, 1974 года рождения, Ярослав Мазурок.

10 октября в МВД сообщили, что подозреваемый объявлен в международный розыск. Его данные выставлены на официальном сайте Интерпола.