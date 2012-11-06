Бывший Президент Украины Леонид Кучма считает, что все проблемные вопросы парламентских выборов следовало решить до 31 октября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам.

Отвечая на вопрос, как он оценивает процесс подведения итогов парламентских выборов, Л.Кучма сказал: «Имеем то, что должны иметь».

«Те загогулинки, которые ставились в воскресенье, их можно и необходимо было решить максимум до 31-го числа», - заявил он.

И тогда Украина, по его словам, получила бы хорошие слова от всех европейских наблюдателей.

Как заметил Л.Кучма, «все должны знать, что если ты нарушил правила игры, то секир башка».

На вопрос, как бы он поступил сегодня, если бы был Президентом, Л.Кучма ответил, что всегда имел желание жить и работать по закону. «Побеждать нужно так, чтобы не было необходимости обращаться в суды», - заявил он.

По его словам, очень обидно, что Украина оказалась в такой ситуации. «Украина находится сегодня в таком состоянии, что мы не должны давать поводов ни Западу, ни Востоку на нас показывать пальцем», - сказал Л.Кучма.