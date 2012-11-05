Генсек НАТО очень обеспокоен ситуацией после выборов в Украине

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Брюсселе.

"Позвольте сказать, что я очень обеспокоен ситуацией в Украине", - сказал А.Расмуссен.

Он подчеркнул, что парламентские выборы, состоявшиеся в Украине неделю назад, стали, по предварительным заключениям международных наблюдателей, шагом назад для украинской демократии.

При этом Генсек НАТО напомнил, что наблюдатели под эгидой ОБСЕ указали, в частности, на отсутствие равных возможностей для кандидатов в ходе избирательной кампании.

"Я думаю, что Украине нужны крепкие демократические институты и политическая система, обеспечивающая верховенство права", - сказал он, отметив, что последние выборы не обеспечили прогресса в этом направлении.

А.Расмуссен еще раз выразил своё беспокойство тем, что политически мотивированные судебные процессы не дали возможности лидерам оппозиции принять участие в выборах, а также подчеркнул, что демократическая и стабильная Украина очень важна для евроатлантической безопасности в целом.

Он также прибавил, что страны-члены Альянса остаются готовыми помогать Украине в осуществлении необходимых реформ.