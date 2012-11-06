Пилипишин заявил, что решение ЦИК «открывает ящик Пандоры»

Кандидат в народные депутаты Украины Виктор Пилипишин считает незаконным решение ЦИК о повторных выборах в 5 избирательных округах и требует его отменить.

Как говорится в переданном УНИАН заявлении В.Пилипишина, 5 ноября Центральная избирательная комиссия «приняла беспрецедентное решение о невозможности определить результаты волеизъявления в 5 избирательных округах и о повторных выборах в этих округах. Считаю это решение незаконным. Оно открывает «ящик Пандоры», полностью разрушает цивилизованные правила игры на избирательном поле и порождает правовой хаос и анархию».

По словам В.Пилипишина, «удивляет, что ЦИК рекомендовала назначить повторные выборы и в округе №223. Для этого сегодня нет оснований. Имеются все протоколы и бюллетени, принято решение о пересчете голосов и окружная избирательная комиссия уже начала его осуществлять. Шевченковский район – это не Первомайск. Здесь милиция не штурмовала окружной участок, не громила помещения, не избивала людей. Жители района только хотели, чтобы голоса были спокойно подсчитаны. И только воинственные молодчики, завезенные спецавтобусами из других областей, провоцировали и избивали членов комиссии».

Как отмечает кандидат, «в свете решения ЦИК понятно, почему ОИК преднамеренно не давала работать. Членов комиссии постоянно оскорбляли, угрожали и даже применяли силу. Кажется, в этой игре мне отвели лишь роль пешки. Не исключаю, что соответствующую роль в процессе затягивания подсчета голосов, играла и политическая сила, которая мне противостояла. Картинку противостояния между якобы провластным кандидатом и националистами тиражировали в Украине и за границей, втаптывая в грязь имидж Украины. Очевидно, это кому-то было выгодно. Возможно, так хотели исключить меня из политической жизни г. Киева».

В.Пилипишин благодарит избирателей за поддержку, но отмечает, что, «к сожалению, решение о перевыборах возвращает Шевченковский район к состоянию предвыборной истерии. Снова будут потрачены немалые бюджетные средства и только лишь с одной целью – чтобы кто-то получил желанный депутатский мандат».

В то же время В.Пилипишин заявляет, что не желает принимать участия «в игре без правил». «Требую, чтобы ЦИК отменил свое незаконное постановление о перевыборах. Требую дать возможность ОИК подвести итоги голосования определенным окружной комиссией и ЦИК любым законным способом. Обязуюсь признать любое решение и не обжаловать его в суде. Также оставляю за собой право выйти из этого избирательного процесса», - отмечает В.Пилипишин.

По данным сайта ЦИК, в округе №223, где баллотировался В.Пилипишин, на сегодняшний день обработано 88.11% протоколов. По данным ЦИК, лидером в округе является представитель ВО «Свобода» Юрий Левченко, за которого проголосовало 27.58% избирателей.

Как сообщал УНИАН, 5 ноября ЦИК приняла постановление о невозможности установить результаты голосования на выборах народных депутатов Украины 28 октября в пяти одномандатных округах - №№ 94 (Обухов, Киевская область), 132 (Первомайск, Николаевская область), 194 (Черкассы), 197 (Канев, Черкасская область) и 223 (Киев).

"Признать необходимость проведения повторных выборов в округах №№ 94, 132, 194, 197 и 223 и обратиться в Верховную Раду Украины для принятия ею решение относительно проведения повторных выборов в этих округах", - говорится в решении ЦИК.

В то же время, сегодня, 6 ноября, председатель Верховной Рады Владимир Литвин заявил, что решение ЦИК о невозможности установить достоверные результаты выборов в ряде округов не корреспондируется с ее полномочиями.