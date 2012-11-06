Милиция готовит против митингующих возле ЦИК дело за «повреждение фонтана»

В отношении митингующих под Центральной избирательной комиссией пытаются возбудить уголовное дело за якобы «повреждение водоотборной аппаратуры фонтана», заявляет заместитель руководителя Центрального избирательного штаба Объединенной оппозиции «Батькивщина» Сергей Пашинский.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО “Батькивщины”, по его словам, около десяти милиционеров во главе с подполковником милиции открыли люк и пытаются обвинить оппозиционеров, что это они ночью повредили кран возле фонтана.

«Это происходит по аналогии с делом с Налоговой площадью, когда митингующих обвинили в якобы повреждении тротуарной плитки», - сказал С.Пашинский.

«Мы обращаемся к Януковичу и Захарченко: не позорьте себя! Не позорьте своих сотрудников. Прекратите позориться перед всей страной и вызывать еще большую ненависть у людей», - подчеркнул С.Пашинский.