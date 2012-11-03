На округе Пилипишина-Левченко обработали 86,13% протоколов (результаты)

Как сообщает сайт Центральной избирательной комиссии, за самовыдвиженца Виктора Пилипишина проголосовали 27,62% избирателей.

За представителя ВО «Свобода» Юрия Левченко - 27,58% избирателей.

Как сообщал УНИАН, 2 ноября Центральная избирательная комиссия досрочно прекратила полномочия председателя окружной избирательной комиссии №223 (Киев, Шевченковский район) Юрия Литвишко (его кандидатура была подана партией «Братство»).

По словам заместителя председателя Центризбиркома Андрея Магеры, "ЦИК установила грубое нарушение законодательства о выборах председателем окружной избирательной комиссии №223".

Партия "Братство" предложила другую кандидатуру на эту должность. "Однако, рассмотрев это представление, и учитывая, что это абсолютно новый человек, я считаю, что председателем этой комиссии целесообразно назначить члена этой комиссии – Ольги Гагарину", - добавил заместитель председателя ЦИК.

Округ №223 остается последним среди 13-ти столичных одномандатных округов, где до сих пор не установлены результаты выборов.