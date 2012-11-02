ЦИК досрочно прекратила полномочия главы окружкома Пилипишина-Левченко

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято сегодня на заседании ЦИК по предложению заместителя председателя Центризбиркома Андрея Магеры, который курирует избирательные округа в Киеве.

"ЦИК установила грубое нарушение законодательства о выборах председателем окружной избирательной комиссии № 223", - сказал А.Магера.

По его словам, партия "Братство" предложила другую кандидатуру на эту должность.

"Однако, рассмотрев это представление, и учитывая, что это абсолютно новый человек, я считаю, что председателем этой комиссии целесообразно назначать члена этой комиссии – Ольги Гагарину", - добавил заместитель председателя ЦИК.

Члены ЦИК единогласно поддержали это предложение.

Как сообщал УНИАН, ОИК № 223 пятый день не может подвести итоги выборов, там продолжается противостояние между представителями самовыдвиженца Виктора Пилипишина и кандидата от ВО «Свобода» Юрия Левченко.

По данным сайта Центральной избирательной комиссии, в столичном округе № 223 обработано 82,17% протоколов. За самовыдвиженца В.Пилипишина проголосовали 28,06% избирателей, за кандидата от ВО «Свобода» Ю.Левченко - 27,42%.