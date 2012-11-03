Пилипишин предлагает "Свободе" пересчитать голоса

Об этом он заявил в эфире программы "Шустер Live".

"Давайте прекратим этот цирк. Давайте сядем, посчитаем, и прекратим это страшное мероприятие... Я приму любое решение и обжаловать его не буду", - зявив Пилипишин.

Он также предложил Юрию Левченко попробовать за 5 лет реализовать хотя бы его годичную программу.

"Я за всю кампанию не сказал ни одного плохого слова об оппоненте, но мы выложим на youtube определенную информацию о вашем кандидате. А также я хочу спросить, почему из вашей честной трансляции в интернете исчезли файлы, где Левченко хватает протокол и передает мужчине, который стоит за ним", - цитирует Украинская правда.

После этого Пилипишин поехал в окружком 223 округа и озвучил аналогичное предложение Юрию Левченко. Но его встретили криками "Позор!".

В окружкоме больше часа длится конфликт, выполнять ли решение суда о пересчете голосов на 10 участках, которое принесла представительница Пилипишина, поскольку, по словам Романа Зварича, там нет части сопроводительных документов.