В ОИК № 194 выключили свет, председатель комиссии уехала на «скорой»

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Батькивщины» со ссылкой на одного из лидеров "Батькивщины" Николая Томенко, который находится на месте событий.

«Света нет. Говорят, что якобы из-за поломки на линии электроэнергии не будет часа два. Но мы никуда не уходим, контролируем ситуацию», - сказал он.

По словам Н.Томенко, перед этим председатель ОИК заявила, что умирает и вызвала «скорую», которая ее забрала.

Н.Томенко убежден, что все эти события произошли под давлением власти.

«Когда председатель ОИК окончательно поняла, что не может выполнить заказ власти, началась настоящая паника: она сказала, что ей плохо, что она сейчас умрет и вызвала скорую, но при этом она очень долго не соглашалась отдать печать ОИК и ключи от комнаты, где хранятся бюллетени», - рассказал Н.Томенко.

Он отметил, что работа комиссии сорвана.

По мнению Н.Томенко, все это является «частью плана властей по фальсификации результатов выборов в пользу провластного кандидата».

Н.Томенко добавил, что народные депутаты от Партии регионов Михаил Чечетов, Эльбрус Тедеев и Андрей Пинчук продолжают находиться в помещении ОИК.

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В свою очередь в пресс-службе кандидата в депутаты от «Батькивщины» Николая Булатецкого, который побеждает в этом округе, добавили, что ОИК № 194 не может продолжать свою работу из-за провокаций.

В сообщении говорится, что сегодня в ходе заседания ОИК членами комиссии были объявлены результаты выборов по 194 округу. После этого председателю комиссии стало плохо и ей вызвали «скорую». После решения врачей о ее госпитализации она отказалась по просьбе народных депутатов и членов комиссии передать печать и ключи от сейфа своему заместителю. Во время транспортировки ее в карету «скорой» произошла стычка между представителями М.Булатецкого и представителями силовых органов в форме "Грифона", отметили в пресс-службе.

В конце концов народный депутат Леся Оробец, которая присутствует в окружкоме, вместе с представителями СБУ установили, что печать ОИК находится в сейфе. Однако продолжить работу комиссия так и не смогла из-за отключения света.

На данный момент члены комиссии находятся в темном помещении, не пригодном для работы, и не могут продолжить подсчитывать голоса по пропорциональной системе, отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, координатор избирательных программ Гражданской сети ОПОРА в Черкасской области Сергей Варич заявил, что сегодня вечером ОИК № 194 в Черкассах объявила кандидата в народные депутаты от «Батькивщины» Николая Булатецкого победителем выборов в этом мажоритарном округе.

В частности, по его словам, члены 194 ОИК наконец объявили данные голосования в округе и подписали окончательный протокол, согласно которому победил М.Булатецкий.

По данным сайта ЦИК, на 194 ОИК обработаны результаты уже на 100% участков. М.Булатецкий побеждает самовыдвиженца Валентину Жуковскую, которая, согласно данным сайта ЦИК, имеет на 12 тыс. 373 голоса меньше.