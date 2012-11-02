Шаповал обещает, что ЦИК скрупулезно проверит каждый протокол

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ЦИК, об этом он сказал во время встречи с председателем Миссии Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ Одри Гловер, которая состоялась сегодня по ее просьбе.

«На сайте размещается только та информация, которая поступает от соответствующих окружных избирательных комиссий. Хотя из подобных фактов вытекает много вопросов, и я не уверен, что все это обычные ошибки», – подчеркнул В.Шаповал.

Он также объяснил, что информация относительно волеизъявления в округах, которая поступает в ЦИК через информационно-аналитическую систему «Выборы», не является информацией, которую формирует сама ЦИК.

Кроме того, В.Шаповал отметил, что есть замечания по нормам избирательного закона, в частности, в части формирования избирательных комиссий. «Я считаю ошибочным проведение выборов по так называемой смешанной системе. Ведь подавляющее большинство проблем происходит именно из этой системы. В условиях, сложившихся в нашем обществе, она является противоречивой», - дал свою оценку В.Шаповал.

Отвечая на вопрос относительно подсчета голосов, В.Шаповал сообщил: «Комиссия стремится установить результаты выборов всеми возможными законными инструментами. Но есть основания подозревать, что в проблемных округах были определенные нарушения. И именно это нам мешает».

Вместе с тем В.Шаповал заверил председателя Миссии БДИПЧ ОБСЕ относительно честного установления волеизъявления избирателей: «Существует гарантия относительно соблюдения законности со стороны ЦИК в этом процессе. В Комиссии будут в наличии протоколы не только окружных избирательных комиссий, но и участковых комиссий, и каждый из них будет проверен более чем скрупулезно». При этом председатель Комиссии напомнил, что возглавляемый им государственный орган сформирован по представлениям разных политических сил.

«Мы уверены в объективности Центральной избирательной комиссии. И знаем, что вы прилагаете много усилий для обеспечения прозрачности избирательного процесса», - сказала О.Гловер в ответ.

В завершение разговора О.Гловер поблагодарила В.Шаповала за открытость и сообщила, что окончательный отчет БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за парламентскими выборами 2012 года будет обнародован через два месяца.

В свою очередь председатель ЦИК отметил, что не сомневается в объективности такого отчета, а также выразил надежду, что Украина имплементирует рекомендации ОБСЕ.