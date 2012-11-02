Азаров расстроился из-за того, что ПР не поддержали в Киеве

Об этом он заявил во время общения с пользователями Facebook.

"Хочу всех поздравить с завершением избирательной кампании. Я думаю, что Украина сделала шаг вперед на пути проведения демократических выборов, и кто бы что ни говорил, выборы действительно предоставили возможность нашим гражданам высказать свое отношение к власти, к ситуации в стране, и в этом плане, с одной стороны, мне радостно, что Партия регионов победила на выборах, с другой стороны, нельзя не обратить внимание на критическое отношение к партии власти в целом ряде наших регионов. Прежде всего, конечно, это касается столицы", - написал Н.Азаров.

Он высказал мнение, что за последние 2,5 года для развития Киева правительством было сделано очень много, "и если объективно говорить, то, наверное, больше, чем за все предыдущие 20 лет". Премьер подчеркнул, что в это время динамично развивалась транспортная инфраструктура, много сил было вложено в жилищно-коммунальное хозяйство, серьезная работа проводилась по благоустройству парков и скверов.

"Можно приводить очень много цифр, характеризующих действительно развитие Киева, и в этих условиях возникает вопрос: а что все-таки не нравится киевлянам? Может быть, всем этим не надо было заниматься? Или, может, киевляне считают, что можно было сделать гораздо больше? Но скажу откровенно, больше сделать было нельзя. А если у кого-то есть другое мнение, я с готовностью его рассмотрю. Особенно удивительны результаты голосования в мажоритарных округах. Я не хочу называть фамилии, но скажу прямо, что проигрыш многих очень ответственных кандидатов в депутаты, которых я хорошо знаю и которые многие годы действительно работали на развитие Киева, отстаивали интересы Киева, и они на своих округах в общем-то проиграли людям, которые мало что хорошего сделали для Киева. И в этом также возникает вопрос", - отметил Н.Азаров.

В связи с этим он высказал мнение, что итоги выборов еще предстоит осмыслить, проанализировать, а самое главное - сделать выводы.

Как сообщал УНИАН, перед парламентскими выборами 28 октября Н.Азаров заявил: «Вот ближайшие, кстати сказать, выборы покажут, считают ли киевляне необходимым все то, что мы делаем, или нет. А мы соответственно сделаем из этого выводы».

Также он заявил, что Киев реконструируется темпами, которых город никогда не знал.

Премьер также отметил, что правительство планирует реконструировать еще много объектов, «которые способны превратить столицу в красивый европейский город». «Но приближаются выборы. Это как раз даст возможность киевлянам оценить, нужна ли им эта работа. Может, не надо, может, мы зря с Александром Павловичем (руководителем КГГА Александром Поповым – УНИАН) стараемся. Я всегда задаю вопрос: нужны ли эти объекты… А вот у киевлян на выборах спросим… И как ответят на выборах, так дальше будем действовать», - подчеркнул Н.Азаров.

«У вас была хорошая власть в Киеве 5 лет. Она ничего не строила, но она очень нравится киевлянам», - добавил он.

Справка УНИАН. По результатам выборов в столице Партия регионов заняла четвертое место, получив 12,60% голосов киевлян. На первом месте ВО «Батькивщина» - 30,97%, за ней идет партия «УДАР» - 25,49% и ВО «Свобода» - 17,30%.

По данным сайта ЦИК, из 13-ти мажоритарных округов в 9-ти победили кандидаты от ВО «Батькивщины», в одном – представитель «УДАРа», еще в одном – ВО «Свобода».

В двух округах еще подводят итоги голосования.