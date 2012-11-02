Москаль утверждает, что регионал вывез из здания ОИК № 132 председателя комиссии

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил народный депутат от блока «Наша Украина – Народная самооборона» Геннадий Москаль.

По его словам, это произошло во время штурма помещения комиссии бойцами спецподразделения милиции «Беркут».

«Они вбежали в здание, сбили с ног людей, женщин, украли всю документацию», - сообщил Г.Москаль.

По его словам, неизвестно, где в данный момент находится глава комиссии вместе с печатью ОИК.

Как передает корреспондент УНИАН, в здании комиссии перевернутые стулья, опрокинутые шкафы, разбитое стекло. По предварительным данным, во время штурма комиссии бойцами подразделения «Беркут» пострадало около 10 человек.