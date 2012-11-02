В УДАРе не исключают, что будут требовать признать выборы недействительными

Об этом заявил лидер «УДАРа» Виталий Кличко во время брифинга в Киеве, сообщает пресс-служба партии.

В.Кличко отметил, что во многих ОИК умышленно затягивают подсчет голосов. «Например, в 197 округе в Черкасской области за четыре дня подсчитали всего 52% голосов избирателей. Это свидетельствует о том, что происходят манипуляции", - убежден В.Кличко, добавив, что до тех пор, пока не будет засчитан последний голос, нельзя говорить о том, что выборы закончились.

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Политик отметил, что партия «УДАР», по параллельному подсчету голосов, получила более 15% голосов украинцев. «По официальным данным же мы получили почти 14%, и более полутора процентов наших голосов украли. Потому что сработало правило «не важно, как голосуют, важно, как считают», - отметил В.Кличко.

Он заметил, что за последние несколько дней побывал в разных ОИК Киева и Киевской области, где происходят попытки фальсифицировать результат выборов.

«Вчера на 95 округе мы обнаружили два протокола УИК с мокрыми печатями – в одном за парию "УДАР" зафиксировано 155 голосов, а в другом, уточненном, наши голоса сократились до 92. Подобная картина и с результатами «Свободы» и «Батькивщины». Это – основание для возбуждения уголовного дела», - сказал В.Кличко.

По его словам, на тех округах, где происходит откровенная фальсификация результатов выборов, «УДАР» подает жалобы и не исключает возможности обжалования результатов парламентских выборов, если власть не прекратит откровенные и циничные манипуляции с результатами волеизъявления граждан.

«Если манипуляции будут продолжаться, хочу еще раз подчеркнуть – мы будем делать все, чтобы эти выборы признали недействительными», - заявил В.Кличко.