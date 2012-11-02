ЦИК возобновила заседание, приостановленное из-за отсутствия кворума
15:59, 02 ноября 2012Политика
1211 0
Центральная избирательная комиссия возобновила свое заседание после перерыва.
Заседание ЦИК возобновилось
Как передает корреспондент, сейчас присутствуют 13 из 15 членов ЦИК.
Центризбирком принял к рассмотрению в ЦИК протокол окружной избирательной комиссии №14 (Жмеринка, Винницкая область).
Как сообщал УНИАН, в ЦИК из-за отсутствия кворума объявлялся перерыв на 10 минут. На местах были лишь 8 из 15 членов ЦИК.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter