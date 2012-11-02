ЦИК возобновила заседание, приостановленное из-за отсутствия кворума

15:59, 02 ноября 2012
Политика
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Центральная избирательная комиссия возобновила свое заседание после перерыва.

Заседание ЦИК возобновилось

Как передает корреспондент, сейчас присутствуют 13 из 15 членов ЦИК.

Центризбирком принял к рассмотрению в ЦИК протокол окружной избирательной комиссии №14 (Жмеринка, Винницкая область).

Как сообщал УНИАН, в ЦИК из-за отсутствия кворума объявлялся перерыв на 10 минут. На местах были лишь 8 из 15 членов ЦИК.

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