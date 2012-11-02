ЦИК объявила перерыв на 10 минут из-за отсутствия кворума

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила заместитель председателя ЦИК Жанна Усенко-Черная.

Перед тем, как в составе ЦИК не стало кворума, объявлялись результаты выборов в одномандатном избирательном округе №14 (Жмеринка, Винницкая область).

Заместитель главы этой окружной избирательной комиссии сообщила, что по мажоритарной системе в округе победил кандидат в депутаты, глава Деснянской райгосадминистрации Киева Виктор Жеребнюк. По ее словам, для установления итогов голосования в округе проводился повторный подсчет голосов по требованию кандидата в депутаты, выдвиженца ВО «Батькивщина» Ивана Мельничука.

Во время объявления этих результатов Ж.Усенко-Черная заявила, что поддержит принятие протокола ОВК №14 на рассмотрение в ЦИК, но предупредила членов окружкома об очень тщательной проверке всех данных из участковых избирательных комиссий.

При этом заместитель председателя ЦИК обратила внимание на то, что во время передачи электронных данных о ходе голосования окружная избирательная комиссия манипулировала сведениями. «Я предупреждаю, что мы будем принимать протокол к рассмотрению, но чтобы вы имели в виду, что каждый избирательный протокол будет исследован на предмет того, какому влиянию и манипуляциям он подвергался», - заявила Ж.Усенко-Черная.

В свою очередь член ЦИК Юлия Швец добавила, что ЦИК даст надлежащую оценку работе этой окружной комиссии и «тому, как были установлены результаты». «Мы не оставим без внимания факты, которые поступили в заявлениях в ЦИК и, думаю, мы будем обращаться в прокуратуру для принятия мер», - отметила она.

Именно после этих слов Ж.Усенко-Черная обратила внимание на то, что в составе ЦИК отсутствует кворум. На местах остались только 8 из 15 членов ЦИК.

После этого Ж.Усенко-Черная вынуждена была объявить перерыв.