Милиция возбудила дело за хулиганство в округе Пилипишина

Об этом УНИАН сообщили в столичном главке милиции, отметив, что в настоящее время проводяться соответствующие следственные действия.

Как сообщал УНИАН, 1 ноября в Киеве неизвестные избили заместителя председателя окружной избирательной комиссии № 223 А.Примак.

Инцидент произошел в помещении ОИК, где проходит подсчет голосов избирателей.

Как отметили в милиции со ссылкой на слова А.Примак, трое неизвестных лиц пытались сбить ее с ног, подставив ногу и толкнув в спину.

Справка УНИАН. В ОИК № 223 до сих пор продолжается подсчет голосов избирателей. По данным сайта Центральной избирательной комиссии, в округе № 223 обработано 82,17% протоколов. За самовыдвиженца Виктора Пилипишина проголосовало 28,06% избирателей, за кандидата от ВО «Свобода» Юрия Левченко - 27,42%.