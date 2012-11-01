Председатель и 8 членов ОИК № 223 написали заявления в милицию на свободовцев
21:47, 01 ноября 2012Политика
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Председатель и члены киевской окружной избирательной комиссии № 223 написали заявления в милицию об угрозах физической расправы в отношении их и членов их семей со стороны сторонников ВО «Свобода».
В округе 223 продолжаются бои
Об этом УНИАН сообщили в столичном главке милиции.
С соответствующими заявлениями обратились председатель комиссии и 8 членов ОИК.
«Эти заявления зарегистрированы и сейчас по ним проводится доследственная проверка», - сообщили в милиции.
По данным сайта ЦИК, в столичном округе № 223 обработано 76,23% протоколов. За самовыдвиженца Виктора Пилипишина проголосовали 28,37% избирателей, за кандидата от ВО «Свобода» Юрия Левченко - 27,51%.
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