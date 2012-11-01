Председатель и 8 членов ОИК № 223 написали заявления в милицию на свободовцев

Об этом УНИАН сообщили в столичном главке милиции.

С соответствующими заявлениями обратились председатель комиссии и 8 членов ОИК.

«Эти заявления зарегистрированы и сейчас по ним проводится доследственная проверка», - сообщили в милиции.

По данным сайта ЦИК, в столичном округе № 223 обработано 76,23% протоколов. За самовыдвиженца Виктора Пилипишина проголосовали 28,37% избирателей, за кандидата от ВО «Свобода» Юрия Левченко - 27,51%.