ПР не исключает, что поддержит требования оппозиции наказать фальсификаторов

Представитель Партии регионов в Центральной избирательной комиссии Владислав Забарский не исключает, что фракция Партии регионов в парламенте поддержит требование оппозиции по созданию временной следственной комиссии для расследования фактов фальсификаций на парламентских выборах 28 октября.

Как передает корреспондент УНИАН, такое предположение В.Забарский высказал сегодня журналистам в ЦИК.

"Надо посмотреть, в каком виде они (оппозиция – УНИАН) это обращение подадут. Если это будут опять революционные лозунги и неконструктивные предложения, это невозможно. Если будут конкретные, разумные, в пределах закона предложения, я думаю, что мы можем поддержать", - сказал В.Забарский.

По его словам, в Партии регионов также внимательно наблюдают за ситуацией в округах. "Мы считаем, что это недопустимые вещи в округах, то, что происходит на некоторых округах с подсчетом голосов. Я думаю, что все факты нарушений, которые там были допущены, обязательно должны бать расследованы, и по ним должно быть обязательно принято правовое решение. А ЦИК сейчас должна принять предусмотренные законом меры, чтобы там создать условия для установления результатов. Я не думаю, что есть хоть одна политическая сила в стране, которой выгодно, чтобы такие события происходили на избирательных округах при установлении результатов", - резюмировал В.Забарский.