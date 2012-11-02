ЦИК изменила составы окружкомов в двух округах

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на заседании ЦИК на основании соответствующих представлений политических партий.

В частности, в окружной избирательной комиссии № 197 в Черкасской области изменен секретарь и один член комиссии. В этом округе проходит жесткая конкуренция между двумя кандидатами – выдвиженцем "Батькивщины" Леонидом Даценко и самовыдвиженцем Богданом Губским. Разрыв в поддержке этих кандидатов на данный момент составляет 482 голоса в пользу Л.Даценко.

В окружной избирательной комиссии № 216 (Киев) изменены три члена комиссии, в том числе и секретарь. В этом округе основная борьба происходила между кандидатом от "Батькивщины" Ксенией Ляпиной и самовыдвиженцем Александром Супруненко. Разрыв в поддержке этих кандидатов, согласно данным ЦИК, составляет 1436 голосов в пользу К.Ляпиной.