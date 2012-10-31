Ляпина заявляет, что в ее округе протоколы переписывают в пользу «регионала»

Об этом заявила кандидат в народные депутаты от ОО "Батькивщина" в этом округе Ксения Ляпина, сообщили УНИАН в партии «За Украину!».

Так, по словам К.Ляпиной, по избирательному участку №180 по результатам голосования и протокола УИК именно она победила в мажоритарном округе. В протоколе с мокрой печатью отмечено, что за К.Ляпину проголосовало 389 избирателей, а за самовыдвиженца, народного депутата от Партии регионов Александра Супруненко - 382 голосов. Однако на официальном сайте ЦИК значатся кардинально другие цифры, в частности, по информации системы ЦИК, на этом участке победил А.Супруненко, которому "отдано" 574 голоса.

Кроме того, утверждает К.Ляпина, «идет давление на членов избирательных комиссий с требованием давать фальшивые показания, или переписывать протоколы в интересах Супруненко». «Сегодня мы обнаружили уголовное преступление - подмену протоколов. Данные всех протоколов, которые имеют одинаковую юридическую силу с основными протоколами, у членов комиссии не совпадают с данными в ЦИК и с протоколами, которые глава участковой комиссии №180 передал в Окружную избирательную комиссию", - сообщает К.Ляпина.