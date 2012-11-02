Председатель Фонда Аденауэра: Выборы в Украине не могут считаться честными

Об этом председатель Фонда Конрада Аденауэра, бывший Президент Европейского парламента Ганс-Герт Петтеринг написал в письме к лидеру партии «Батькивщина», экс-премьер-министру Юлии Тимошенко, сообщили УНИАН в пресс-службе ВО “Батькивщина”.

«Уже с самого начала, с момента Вашего заключения было понятно, что выборы не могут проходить честно. Исходя из этого, я хочу еще раз заверить Вас в своем уважении и поддержке», - говорится в письме.

«Несмотря на то, что во многих регионах и в столице Киеве Ваш блок завоевал наибольшую поддержку, Ваши кандидаты в мажоритарных округах, по сравнению с кандидатами Партии регионов, имели более сложную ситуацию, ведь в условиях весьма сложной избирательной кампании им пришлось бороться с подкупом электората и злоупотреблением административным ресурсом», - написал председатель Фонда Конрада Аденауэра.

Г.-Г.Петтеринг высоко оценил результат, который получила на парламентских выборах оппозиция, и поздравил с этим Ю.Тимошенко.

«Своим решением украинский народ отметил работу Объединенной оппозиции «Батькивщина» и засвидетельствовал, что большая часть населения ассоциирует себя с Вашим партийным блоком в программном и персональном плане», - подчеркнул председатель Фонда Конрада Аденауэра.

Он также высказал мнение, что результаты выборов показали: переход от чисто пропорциональной избирательной системы к смешанной для Объединенной оппозиции отмечен искажением волеизъявления народа не в ее пользу.

«От имени Фонда Конрада Аденауэра хочу заверить Объединенную оппозицию «Батькивщина» в нашей дальнейшей поддержке», - подчеркнул Г.-Г.Петтеринг.